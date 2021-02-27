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تزنيت .. توقيف خمسيني متورط في قتل متشرد

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تزنيت، يوم أمس الجمعة، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 53 سنة ويعيش حالة التشرد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة تیزنيت قد باشرت، يوم أمس الجمعة، إجراءات معاينة جثة شخص يعيش حالة التشرد عثر عليها وهي تحمل آثارا للعنف بمنطقة خلاء بطريق كلميم، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تشخيص هوية الضحية والاهتداء إلى المشتبه فيه وتوقيفه غير بعيد عن مكان النازلة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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تعليق واحد

  1. لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبية الله ونعم الوكيل فيه لهذه الافعال الأجرامية

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