الملك يهنئ ولي العهد السعودي إثر نجاح العملية الجراحية التي أجراها

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “تلقينا ببالغ الارتياح والسرور نبأ نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم. وإننا إذ نحمد الله على سلامتكم لندعوه عز وجل أن يعجل بشفائكم، ويمتعكم بتمام الصحة والعافية وطول العمر، حتى تواصلوا مهامكم السامية تشدون أزر أخي الأعز الأكرم، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله”.

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تعليق واحد

  1. سبحان الله حتى من ينعمون بالملايير يمرضون مثلنا رغم أن كل شيء متوفر لديهم حكمة الله وهو على كل شيء قدير.

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