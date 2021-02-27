سطات تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت 27 فبراير:

– سطات: 24 ملمتر

– ورزازات: 13 ملم

– سيدي سليمان: 9 ملم

-آسفي مراكش: 8 ملم

– فاس: 7 ملم

– بن جرير: 5 ملم

– بن سليمان: 4,3 ملم

– تطوان والجديدة: 4 ملم

– خريبكة: 3 ملم

– بني ملال: 2 ملم

– شفشاون والمحمدية وإيفران والرشيدية: 1 ملم

– الرباط-سلا والدار البيضاء-آنفا والنواصر ومكناس والرباط (المدينة) والصويرة وأكادير-المسيرة وأكادير-إنزكان وتارودانت وتيط مليل وزاكورة: أقل من ملم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0