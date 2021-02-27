جمال خاشقجي

البحرين تؤيد موقف السعودية بخصوص التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

منذ ساعتين
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هبة بريس – وكالات

أعربت الخارجية البحرينية عن تأييد المملكة لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت مملكة البحرين على “أهمية الدور الأساسي للسعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي”.

وأعربت مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

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