طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، السبت، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بالسفوح الجنوبية-الشرقية وبالأطلس وبالسهول المجاورة، وكذا بالواجهة المتوسطية.

وستهم أمطار متفرقة السواحل والسهول الشمالية والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس. وستهم تساقطات ثلجية قمم مرتفعات الأطلس الكبير التي يتعدى علوها 1400 متر، فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا إلى بارد بمرتفعات الأطلس وبالهضاب العليا.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما شرقية بمنطقة طنجة، من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شرقية بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي وشمالية بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02-و 03 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وتانسيفت وداخل منطقة الشياضمة وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 07 و13 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و16 درجة بالهضاب العليا الشرقية، وبالواجهة المتوسطية فوسفاط، والريف، وهضاب الفوسفاط بالسواحل والسهول الشمالية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بالسايس، وداخل منطقة الغرب بشمال المنطقة الشرقية والشياضمة، وسوس وبالأقاليم الجنوبية للبلاد وستكون ما بين 22 و25 درجة بأقصى جنوب البلاد.

أما عن حالة البحر، فسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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