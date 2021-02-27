طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بعدد من المناطق

منذ 3 ساعات
1

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، السبت، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بالسفوح الجنوبية-الشرقية وبالأطلس وبالسهول المجاورة، وكذا بالواجهة المتوسطية.

وستهم أمطار متفرقة السواحل والسهول الشمالية والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس. وستهم تساقطات ثلجية قمم مرتفعات الأطلس الكبير التي يتعدى علوها 1400 متر، فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا إلى بارد بمرتفعات الأطلس وبالهضاب العليا.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما شرقية بمنطقة طنجة، من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شرقية بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي وشمالية بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02-و 03 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وتانسيفت وداخل منطقة الشياضمة وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 07 و13 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و16 درجة بالهضاب العليا الشرقية، وبالواجهة المتوسطية فوسفاط، والريف، وهضاب الفوسفاط بالسواحل والسهول الشمالية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بالسايس، وداخل منطقة الغرب بشمال المنطقة الشرقية والشياضمة، وسوس وبالأقاليم الجنوبية للبلاد وستكون ما بين 22 و25 درجة بأقصى جنوب البلاد.

أما عن حالة البحر، فسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ساكنة ”الفنيدق“ ترفض ”القفة“ وتطالب بتوفير فرص شغل (فيديو)

ساكنة ”الفنيدق“ ترفض ”القفة“ وتطالب بتوفير فرص شغل (فيديو)

منذ 10 دقائق
Photo of الفردوس: أزيد من 25 ألف قطعة أثرية ستكون متاحة للطلبة والعموم

الفردوس: أزيد من 25 ألف قطعة أثرية ستكون متاحة…

منذ 33 دقيقة
Photo of سطات تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

سطات تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

منذ ساعتين
Photo of “اغتصاب وضرب وشعوذة”.. فيديو لطفلة يصدم المغاربة

“اغتصاب وضرب وشعوذة”.. فيديو لطفلة يصدم المغاربة

منذ 3 ساعات
Photo of بعد وفاة تلميذة…وقفة احتجاجية للتنديد بالخدمات الصحية بتاونات

بعد وفاة تلميذة…وقفة احتجاجية للتنديد بالخدمات الصحية بتاونات

منذ 12 ساعة
Photo of رئيس صندوق استثماري كندي يتنحى بعد سفره للإمارات لتلقي لقاح “كوفيد-19”

رئيس صندوق استثماري كندي يتنحى بعد سفره للإمارات لتلقي…

منذ 13 ساعة
Photo of “البيجيدي” بمجلس النواب يدخل على خط الزيادة في أسعار زيوت المائدة

“البيجيدي” بمجلس النواب يدخل على خط الزيادة في أسعار…

منذ 14 ساعة
Photo of اتهامات للحكومة بالتفريط في السيادة الغذائية والتركيز على الاستيراد

اتهامات للحكومة بالتفريط في السيادة الغذائية والتركيز على الاستيراد

منذ 15 ساعة
Photo of عقيلة صالح : مجلس النواب الليبي يتطلع إلى تشكيل حكومة مؤقتة

عقيلة صالح : مجلس النواب الليبي يتطلع إلى تشكيل…

منذ 16 ساعة
Photo of الفنيدق.. الاحتجاجات تتجدد للجمعة الرابعة على التوالي

الفنيدق.. الاحتجاجات تتجدد للجمعة الرابعة على التوالي

منذ 16 ساعة

تعليق واحد

  1. الحمدلله علي خيرات الامطار في بلادنا الله يعطيها ما على قد النفع يارب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق