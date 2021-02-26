السعودية ترد على الكونغرس بشأن “تقرير خاشقجي”: نرفضه رفضا قاطعا

منذ ساعتين
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هبة بريس

ردت السعودية على تقرير الاستخبارات الأمريكية، بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي تم تقديمه مساء اليوم الجمعة إلى الكونغرس بالقول إنها ترفضه “رفضا قاطعا”.

وقالت الخارجية السعودية: “نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي”، وفق قناة “العربية”

وأكدت استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي بقولها: “نؤكد على ما ورد سابقا من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه الجريمة نكراء”.

وقالت إن تلك الجريمة النكراء “شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها”.

وشددت الخارجية السعودية على أن الجريمة ارتكبتها “مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة”

ولفتت إلى أن أحاكما قضائية نهائية صدرت بحق تلك المجموعة “رحبت بها أسرة خاشقجي”.

وأكدت أن المملكة ترفض أي أمر من شأنه “المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”.

وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي وهي القضية التي هزت الرأي العام الدولي.

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