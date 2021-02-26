فرنسا تسجل 286 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 25 ألف إصابة

منذ ساعتين
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هبة بريس

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، الجمعة، أنها سجلت 25207 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأربع وعشرين ساعة الماضية مقارنة مع 24116 إصابة يوم الخميس.

وسجلت وزارة الصحة أيضا 286 وفاة جديدة بالفيروس مقابل 261 في اليوم السابق.

وكانت الوزارة أعلنت الأربعاء الماضي عن تسجيل 31518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر زيادة يومية منذ منتصف نوفمبر.

وقررت فرنسا اتخاذ إجراءات إضافية في مدينة دونكيرك بشمال البلاد للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا هناك.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الفرنسي في بيان له، أن وزير الصحة أوليفييه فيران سيتوجه إلى دونكيرك، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

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