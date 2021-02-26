اتهامات للحكومة بالتفريط في السيادة الغذائية والتركيز على الاستيراد

هبة بريس ـ الرباط

قال حزب “النهج الديمقراطي” ان الحكومة تتبني اختيارات استراتيجية تفرط في السيادة الغذائية، مما ينتج عنه غلاء في أسعار المواد الغذائية، مطالبا بتمكين الشعب المغربي من الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية وبأسعار ملائمة للطاقة الشرائية.

وطالب الحزب بالقطع مع التبعية للخارج وبإصلاح زراعي جذري وبناء اقتصاد وطني مستقل متحور حول توفير الحاجيات الاساسية للشعب المغربي، وذلك من أجل تحقيق السيادة الغذائية .

وادان الاخير الزيادة في أسعار زيت المائدة، معبرا عن مساندته لمقاطعة “لوسيور كريستال” حتى التراجع عنها.

ويرى ذات الحزب أنه في محاولة لاستباق تصاعد حملة المقاطعة الشعبية وقطع الطريق عليها، أصدرت شركة “لوسيور كريستال” بلاغا تحاول من خلاله استعمال الجائحة والجفاف وغلاء أسعار المواد الضرورية للإنتاج على الصعيد العالمي وغيرها لتبرير هذا الإجراء اللاشعبي.

وأبرز أن الحقيقة هي أن الشركة تستحوذ على جزء كبير من سوق الزيوت بالمغرب وبفضل هذا الاحتكار تراكم أرباحا ضخمة كل سنة (4 مليار درهم سنة 2012).

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