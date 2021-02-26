الصورة تعبيرية

اتهامات للحكومة بالتفريط في السيادة الغذائية والتركيز على الاستيراد

منذ ساعة واحدة
0

هبة بريس ـ الرباط

قال حزب “النهج الديمقراطي”  ان الحكومة تتبني اختيارات استراتيجية تفرط في السيادة الغذائية، مما ينتج عنه غلاء في أسعار المواد الغذائية، مطالبا بتمكين الشعب المغربي من الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية وبأسعار ملائمة للطاقة الشرائية.

وطالب الحزب بالقطع مع التبعية للخارج وبإصلاح زراعي جذري وبناء اقتصاد وطني مستقل متحور حول توفير الحاجيات الاساسية للشعب المغربي، وذلك من أجل تحقيق السيادة الغذائية .

وادان الاخير الزيادة في أسعار زيت المائدة، معبرا عن مساندته لمقاطعة “لوسيور كريستال” حتى التراجع عنها.

ويرى ذات الحزب أنه في محاولة لاستباق تصاعد حملة المقاطعة الشعبية وقطع الطريق عليها، أصدرت شركة “لوسيور كريستال” بلاغا تحاول من خلاله استعمال الجائحة والجفاف وغلاء أسعار المواد الضرورية للإنتاج على الصعيد العالمي وغيرها لتبرير هذا الإجراء اللاشعبي.

وأبرز أن الحقيقة هي أن الشركة تستحوذ على جزء كبير من سوق الزيوت بالمغرب وبفضل هذا الاحتكار تراكم أرباحا ضخمة كل سنة (4 مليار درهم سنة 2012).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس صندوق استثماري كندي يتنحى بعد سفره للإمارات لتلقي لقاح “كوفيد-19”

رئيس صندوق استثماري كندي يتنحى بعد سفره للإمارات لتلقي…

منذ دقيقة واحدة
Photo of “البيجيدي” بمجلس النواب يدخل على خط الزيادة في أسعار زيوت المائدة

“البيجيدي” بمجلس النواب يدخل على خط الزيادة في أسعار…

منذ 28 دقيقة
Photo of عقيلة صالح : مجلس النواب الليبي يتطلع إلى تشكيل حكومة مؤقتة

عقيلة صالح : مجلس النواب الليبي يتطلع إلى تشكيل…

منذ ساعتين
Photo of الفنيدق.. الاحتجاجات تتجدد للجمعة الرابعة على التوالي

الفنيدق.. الاحتجاجات تتجدد للجمعة الرابعة على التوالي

منذ 3 ساعات
Photo of الحافظي : ربط مدينة الداخلة بالشبكة الكهربائية بلغ مرحلة “متقدمة جدا”

الحافظي : ربط مدينة الداخلة بالشبكة الكهربائية بلغ مرحلة…

منذ 3 ساعات
Photo of بوريطة : الليبيين في حاجة إلى حكومة تحظى بتزكية من البرلمان الليبي

بوريطة : الليبيين في حاجة إلى حكومة تحظى بتزكية…

منذ 3 ساعات
Photo of قيادي بـالبيجيدي : تقنين نبتة القنب الهندي “إيجابي “

قيادي بـالبيجيدي : تقنين نبتة القنب الهندي “إيجابي “

منذ 4 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تلقيح اكثر من 167ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة .. تلقيح اكثر من 167ألف شخص…

منذ 4 ساعات
Photo of حالات الشفاء…تسجيل 846 حالة خلال 24 ساعة

حالات الشفاء…تسجيل 846 حالة خلال 24 ساعة

منذ 5 ساعات
Photo of تسجيل 10 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 10 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق