عاجل.. الرميد يقدم استقالته من الحكومة

هبة بريس ـ الرباط

علم أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قدم استقالته من الحكومة.

وبحسب نص رسالة الاستقالة التي اطلع عليها “ هبة بريس ″، قال الرميد، إنها تأتي بالنظر لحالته الصحية.

وأكد الرميد في الرسالة، أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.

والتمس من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى الملك محمد السادس.

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