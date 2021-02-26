عاجل.. الرميد يقدم استقالته من الحكومة

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

علم أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قدم استقالته من الحكومة.

وبحسب نص رسالة الاستقالة التي اطلع عليها “ هبة بريس ″، قال الرميد، إنها تأتي بالنظر لحالته الصحية.

وأكد الرميد في الرسالة، أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.

والتمس من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى الملك محمد السادس.

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‫7 تعليقات

  1. الله يجعل البركة ، شاف الفيراج اوقف قبل مايتقلب

  2. Ala mabghaitch dirò donya Batman u mohami diyalha Bo 20

  3. لايلف الله نفسا إلا وسعها. السيد الرميد يظهر من خلال ملامحه أن له مشاكل صحية وأن خير له أن يخلد إلى الراحة فالمهمة التي يطلع بها صعبة وتتطلب مجهودا ومثابرة .

  4. الاستقالة.بالنظر الى الظرف الذي قدمت فيه لاتعني شيئا على الاطلاق ..فقط من أجل تسجيل.نقط ويقال عنه انه ثاني وزير يقدم استقالته بعد زيان…فيها نوع من البوز للتميز .فهل سييتفيد من تقاعدوزير دولة أو لا .
    زيان لم يستفيد ..ولكن
    نمودج بنكيران حاصر في الاستفادة من ربع

  5. اذا كان هذا الكلام صحيح يبقى السؤال لمادا قدم استقالته قبيل انتهاء الولاية الحكومية بأشهر قليلة و ليس قبل هذا التاريخ

  7. مشيا بلا رجعة.اش دار لينا هاد الرميد جا جمع حب وتبن ومشى

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