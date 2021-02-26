عاجل.. الرميد يقدم استقالته من الحكومة
هبة بريس ـ الرباط
علم أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قدم استقالته من الحكومة.
وبحسب نص رسالة الاستقالة التي اطلع عليها “ هبة بريس ″، قال الرميد، إنها تأتي بالنظر لحالته الصحية.
وأكد الرميد في الرسالة، أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.
والتمس من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى الملك محمد السادس.
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المجموع 3 آراء
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6 تعليقات
الله يجعل البركة ، شاف الفيراج اوقف قبل مايتقلب
Ala mabghaitch dirò donya Batman u mohami diyalha Bo 20
لايلف الله نفسا إلا وسعها. السيد الرميد يظهر من خلال ملامحه أن له مشاكل صحية وأن خير له أن يخلد إلى الراحة فالمهمة التي يطلع بها صعبة وتتطلب مجهودا ومثابرة .
الاستقالة.بالنظر الى الظرف الذي قدمت فيه لاتعني شيئا على الاطلاق ..فقط من أجل تسجيل.نقط ويقال عنه انه ثاني وزير يقدم استقالته بعد زيان…فيها نوع من البوز للتميز .فهل سييتفيد من تقاعدوزير دولة أو لا .
زيان لم يستفيد ..ولكن
نمودج بنكيران حاصر في الاستفادة من ربع
اذا كان هذا الكلام صحيح يبقى السؤال لمادا قدم استقالته قبيل انتهاء الولاية الحكومية بأشهر قليلة و ليس قبل هذا التاريخ
آلحق يقال…نعم الرجل….