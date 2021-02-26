جمال خاشقجي

تقرير الـ CIA يؤكد موافقة ولي العهد السعودي على اعتقال خاشقجي أو قتله

منذ ساعتين
0

هبة بريس ـ وكالات

اصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة “نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله”.

وأضاف “ونحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية محمد بن سلمان في العملية ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي”.

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير.

وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره متحديا قانونا صدر عام 2019 وذلك فيما يعكس الاستعداد الأمريكي الجديد لتحدي المملكة في قضايا من حقوق الانسان إلى الحرب في اليمن.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مقتل جمال خاشقجي … سعوديون في دائرة الضوء

مقتل جمال خاشقجي … سعوديون في دائرة الضوء

منذ 39 دقيقة
Photo of بلينكن: الخارجية الأمريكية فرضت قيودا على تأشيرات دخول 76 سعوديا

بلينكن: الخارجية الأمريكية فرضت قيودا على تأشيرات دخول 76…

منذ ساعة واحدة
Photo of “دولة مدنية ماشي عسكرية”.. الجزائريون يخرجون للاحتجاج بالشوارع

“دولة مدنية ماشي عسكرية”.. الجزائريون يخرجون للاحتجاج بالشوارع

منذ 7 ساعات
Photo of أكثر من 2,5 مليون وفاة بسبب كوفيد-19 في العالم

أكثر من 2,5 مليون وفاة بسبب كوفيد-19 في العالم

منذ 13 ساعة
Photo of الحكومة الفرنسية تدرس إغلاق باريس 3 أسابيع

الحكومة الفرنسية تدرس إغلاق باريس 3 أسابيع

منذ 13 ساعة
Photo of الاتحاد الأوروبي يعلن سفير فنزويلا شخصاً غير مرغوب به

الاتحاد الأوروبي يعلن سفير فنزويلا شخصاً غير مرغوب به

منذ 23 ساعة
Photo of تواصل إبرام عقود النساء المتضررات من إغلاق معبر باب سبتة

تواصل إبرام عقود النساء المتضررات من إغلاق معبر باب…

منذ يوم واحد
Photo of محمد أبو العزوم.. أول رئيس للنيجر من أصول عربية

محمد أبو العزوم.. أول رئيس للنيجر من أصول عربية

منذ يوم واحد
Photo of البرلمان الهولندي: معاملة الصين للأويغور إبادة جماعية

البرلمان الهولندي: معاملة الصين للأويغور إبادة جماعية

منذ يوم واحد
Photo of سي إن إن : سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك

سي إن إن : سلالة جديدة لكورونا تنتشر في…

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق