ركلات الترجيح تقصي أشبال الأطلس أمام تونس في كأس أفريقيا لأقل من 20 سنة

هبة بريس ـ رياضة

خسر المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أمام نظيره التونسي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على أرضية الملعب الرئيسي لنواديبو، ضمن لقاءات دور ربع نهائي كأس أفريقيا لأقل من 20 سنة.

ولم يسفر الوقت الأصلي والقانوني من المباراة بأي جديد، إذ لعب المنتخب الوطني يحذر كبير، وكانت المباراة رتيبة على مستوى الأداء، في ظل ندرة الفرص السانحة للتهديف، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

الشوط الإضافي الأول للمباراة استمر فيه الحذر من كلا الفريقين، وظلت المنافسة مستقرة وسط الملعب، واستمر نفس السيناريو خلال الشوط الإضافي الثاني، مع تسجيل تحرك الخط الهجومي للمنتخب الوطني الذي كان قريبا من التسجيل في مناسبتين.

وتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، التي حسمها المنتخب التونسي لصالحه، بعدما ضيع المنتخب الوطني ركلتين عبر مباريك وزمراوي.

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