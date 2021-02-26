الفنيدق.. الاحتجاجات تتجدد للجمعة الرابعة على التوالي

هبة بريس- مكتب طنجة

عادت ساكنة الفنيدق ، للاسبوع الرابع على التوالي ، للاحتجاج بشوارع المدينة المتاخمة لسبتة السليبة ، على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة بعد اغلاق المعبر الحدودي وانهاء أنشطة التهريب المعيشي.

ويحتشد العشرات من ساكنة الفنيدق في وقفتهم الاحتجاجية لحدود اللحظة من مساء يوم الجمعة 26 فبراير رافعين شعارات مطالبة بتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتواصل السلطات الإقليمية بعمالة المضيق-الفنيدق والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) إبرام عقود العمل لفائدة النساء المتضررات من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وإغلاق معبر باب سبتة.

وحسب وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، مكنت العملية، التي تندرج في إطار تنزيل البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق، من إبرام حوالي 650 عقد عمل لفائدة مجموعة من النساء للاشتغال في وحدات صناعية متخصصة في إعادة تدوير النسيج.