سعد الدين العثماني

الحكومة تدعو البرلمان بغرفتيه إلى عقد دورة استثنائية

منذ 51 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

عقد مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لنقطة فريدة تهم عرض وتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.124 يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور.

وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الدعوة إلى عقد دورة استثنائية تأتي لدراسة مشاريع تكتسي طابعا استعجاليا، تتضمن ما يلي:

• مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛

• مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛

• مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛

• مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛

• مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين

في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92؛

• مشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية؛

• مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية،

• مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية؛

• مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

 

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