قيادي بـالبيجيدي : تقنين نبتة القنب الهندي “إيجابي “

هبة بريس ـ الربـــاط

دخل القيادي في حزب البيجيدي ورئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، عبد الصمد سكال، على خط مشروع قانون تقنين القنب الهندي.

وابدى لأخير رأيه حيث قال في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنه بعد الاطلاع علي مشروع القانون “لا يمكن إلا اعتباره خطوة إيجابية لاعتبارات متعددة”.

وسجل القيادي بالبيجيدي، أن مشروع القانون يأتي منسجما مع القرار الذي اتخذته المنظمات الدولية ذات الاختصاص (الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ) نهاية السنة الماضية بإعادة تصنيف النبتة من المواد الاقل خطورة.

وأضاف سكال أن نبتة القنب الهندي لها استعمالات طبية وتجميلية وصناعية ، وهو ما دفع عددا من الدول الى تقنين زراعته وتصنيعه، مشيرا إلى أن مشروع القانون “يفتح المجال للاستغلال لاغراض مشروعة ومفيدة وفي نفس الوقت يوجد حلا لمعضلة اجتماعية طال امدها”.

ودعا المتحدث، إلى تجويد النص القانوني وتدقيقه عند الاقتضاء، واتخاذ كل الاجراءات المصاحبة لضمان التقليص من الاستعمالات غير القانونية، والمضرة.

ومن جهة أخرى، عبر سكال، عن رفضه لما اعتبره “لمزا” في حق حزب العدالة والتنمية، بسبب موقف أمينه العام السابق، عبد الاله بنكيران، بخصوص تقنين القنب الهندي، قائلا إن موقفه “مرتبط بسياق التوظيف السياسي الفج، الذي طرح فيه الموضوع، خصوصا أنه كان قبل تحول موقف المؤسسات الدولية، ذات الاختصاص من النبتة، وخطورتها”.

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