مندوبية التامك: الحالة الصحية لسجناء أحداث الحسيمة “عادية”

هبة بريس

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية لجميع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة “عادية”.

وأضافت المندوبية العامة، في بيان توضيحي، ردا على الادعاءات الصادرة عن ما يسمى بـ”المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان”، بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أن ظروف اعتقال جميع هؤلاء السجناء “جيدة، حيث يستفيدون من وجباتهم الغذائية والرعاية الصحية اللازمة، شأنهم في ذلك شأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية”.

وسجل البيان أن “الادعاءات الواردة في بلاغ المرصد المذكور ما هي إلا اجترار للأكاذيب التي تروجها بعض الجهات، وهي الادعاءات التي سبق للمندوبية العامة أن فندتها في بلاغات سابقة”.

وأكدت المندوبية أنها “مستعدة لفتح المؤسسات السجنية التي تؤوي السجناء المعنيين أمام الهيئات الحقوقية الوطنية المسؤولة للاطلاع على أوضاعهم بها”.

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