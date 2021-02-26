صورة تعبيرية

مندوبية التامك: الحالة الصحية لسجناء أحداث الحسيمة “عادية”

منذ 21 دقيقة
0

هبة بريس

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية لجميع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة “عادية”.

وأضافت المندوبية العامة، في بيان توضيحي، ردا على الادعاءات الصادرة عن ما يسمى بـ”المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان”، بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أن ظروف اعتقال جميع هؤلاء السجناء “جيدة، حيث يستفيدون من وجباتهم الغذائية والرعاية الصحية اللازمة، شأنهم في ذلك شأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية”.

وسجل البيان أن “الادعاءات الواردة في بلاغ المرصد المذكور ما هي إلا اجترار للأكاذيب التي تروجها بعض الجهات، وهي الادعاءات التي سبق للمندوبية العامة أن فندتها في بلاغات سابقة”.

وأكدت المندوبية أنها “مستعدة لفتح المؤسسات السجنية التي تؤوي السجناء المعنيين أمام الهيئات الحقوقية الوطنية المسؤولة للاطلاع على أوضاعهم بها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بصفة استثنائية.. “السجون” تسمح بالزيارات العائلية من فاتح مارس إلى 12 أبريل

بصفة استثنائية.. “السجون” تسمح بالزيارات العائلية من فاتح مارس…

منذ 3 ساعات
Photo of التنسيقيات النقابية ترفض جدول أعمال المديرية العامة للجماعات الترابية

التنسيقيات النقابية ترفض جدول أعمال المديرية العامة للجماعات الترابية

منذ 4 ساعات
Photo of الشروع في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لأفراد القوات المسلحة الملكية

الشروع في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لأفراد…

منذ 4 ساعات
Photo of من جرسيف.. ايت الطالب: عملية التقليح تجري في ظروف جيدة ودون آثار جانبية

من جرسيف.. ايت الطالب: عملية التقليح تجري في ظروف…

منذ 5 ساعات
Photo of مستشارة بجماعة أكادير تثير الجدل وتنتقد صوت الآذان: “مرضنا

مستشارة بجماعة أكادير تثير الجدل وتنتقد صوت الآذان: “مرضنا

منذ 6 ساعات
Photo of أمن القنيطرة يوقف مواطنا فرنسيا مبحوث عنه دوليا

أمن القنيطرة يوقف مواطنا فرنسيا مبحوث عنه دوليا

منذ 7 ساعات
Photo of طقس الجمعة .. تساقطات مطرية بعدد من المناطق

طقس الجمعة .. تساقطات مطرية بعدد من المناطق

منذ 7 ساعات
Photo of مكتب الـ”أونسا” يبعد إشاعة لحوم الحمير والبغال عن الخليع الفاسي

مكتب الـ”أونسا” يبعد إشاعة لحوم الحمير والبغال عن الخليع…

منذ 18 ساعة
Photo of تواصل إبرام عقود النساء المتضررات من إغلاق معبر باب سبتة

تواصل إبرام عقود النساء المتضررات من إغلاق معبر باب…

منذ 18 ساعة
Photo of الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك تستنكر الزيادة في زيت المائدة

الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك تستنكر الزيادة في زيت المائدة

منذ 19 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق