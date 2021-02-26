الوالي يتلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

نجلاء مزيان :هبة بريس

شارك الفنان المغربي رشيد الوالي جمهوره خبر تلقيه أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد عبر موقع انستقرام.

و نشر الوالي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، مقطع فيديو يوثق لحظات تلقيه أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

و في سياق متصل أكد الوالي على ضرورة التلقيح من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، و كذا من أجل العودة إلى حياتنا الطبيعية في القريب العاجل.

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