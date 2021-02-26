الوالي يتلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

منذ 9 ساعات
1

نجلاء مزيان :هبة بريس

شارك الفنان المغربي رشيد الوالي جمهوره خبر تلقيه أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد عبر موقع انستقرام.

و نشر الوالي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، مقطع فيديو يوثق لحظات تلقيه أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

و في سياق متصل أكد الوالي على ضرورة التلقيح من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، و كذا من أجل العودة إلى حياتنا الطبيعية في القريب العاجل.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زينب أسامة تطلق “كيفي كيف الناس”

زينب أسامة تطلق “كيفي كيف الناس”

منذ 11 ساعة
Photo of الموت يفجع هند السعديدي

الموت يفجع هند السعديدي

منذ يوم واحد
Photo of هذه قصة “طاكسي حمر” الذي يتجول شوارع باريس

هذه قصة “طاكسي حمر” الذي يتجول شوارع باريس

منذ يوم واحد
Photo of عبد الرؤوف يتلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

عبد الرؤوف يتلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس…

منذ يومين
Photo of عقب إصابته بكورونا … يوسف شعبان يدخل إلى العناية المركزة

عقب إصابته بكورونا … يوسف شعبان يدخل إلى العناية…

منذ يومين
Photo of حاتم عمور يستعد لإطلاق ” Allo Les Amis”

حاتم عمور يستعد لإطلاق ” Allo Les Amis”

منذ يومين
Photo of الفنان عبد الهادي بلخياط يتلقى لقاح كورونا ويوجه رسالة للملك والمغاربة

الفنان عبد الهادي بلخياط يتلقى لقاح كورونا ويوجه رسالة…

منذ يومين
Photo of الغادي وحدو”…المجرد يعلن عن تاريخ إصدار جديده الفني

الغادي وحدو”…المجرد يعلن عن تاريخ إصدار جديده الفني

منذ 3 أيام
Photo of عائشة ماه ماه تتلقى الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

عائشة ماه ماه تتلقى الجرعة الاولى من اللقاح المضاد…

منذ 4 أيام
Photo of بعد الحكم على مدير أعمالها بالسجن 5 سنوات نافذة.. هيفاء وهبي تعلق

بعد الحكم على مدير أعمالها بالسجن 5 سنوات نافذة..…

منذ 4 أيام

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق