الوالي يتلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا
نجلاء مزيان :هبة بريس
شارك الفنان المغربي رشيد الوالي جمهوره خبر تلقيه أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد عبر موقع انستقرام.
و نشر الوالي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، مقطع فيديو يوثق لحظات تلقيه أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
و في سياق متصل أكد الوالي على ضرورة التلقيح من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، و كذا من أجل العودة إلى حياتنا الطبيعية في القريب العاجل.
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تعليق واحد
واش بدا تلقيح صحاب 55 عام