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خزينة المملكة : تذكير بالإجراءات التشجيعية المتعلقة بسداد الديون

منذ ساعتين
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هبة بريس

جددت الخزينة العامة للمملكة (TGR) ، التأكيد على تضمن قانون المالية برسم عام 2021 ، والقانون رقم 07-20 ، إجراءات تشجيعية تتعلق بسداد الديون العمومية .

ففي بلاغ لها ، أشارت الخزينة العامة ، إلى إمكانية الاستفادة من شطب الغرامات ، والزيادات الإضافية، وفوائد التأخير عن السداد ، وصوائر التحصيل ، بشرط أن يتم السداد قبل فاتح يوليوز 2021 .

وحسب البلاغ ، فإن الامر يتعلق بالضرائب والديون الأخرى المستحقة للدولة والجماعات المحلية ، التي تعود إلى ما فاتح يناير 2020 ، والتي لم يتم دفعها حتى 31 دجنبر 2020 .

وتابع بلاغ الخزانة العامة للمملكة ، أن ذلك يغطي أيضا ديونا أخرى مستحقة للجماعات المحلية برسم عام 2019 وما قبلها.

وتمت الإشارة إلى أنه يمكن السداد على مستوى شبابيك القباضات ، أو عن طريق البطاقة البنكية عبر بوابة ( TGR )، أو الشبابيك الأتوماتيكية البنكية(GAB)، أو تطبيقات الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول ، أ و التحويل البنكي .

ودعت الخزينة في هذا السياق إلى الحصول على كافة التوضيحات عبر بوابة “www.tgr.gov.ma” ، أو التوجه مباشرة الى شبابيك الخزينة من أجل الحصول على مزيد من المعلومات.

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