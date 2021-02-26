زينب أسامة تطلق “كيفي كيف الناس”
نجلاء مزيان : هبة بريس
طرحت الفنانة المغربية زينب أسامة، فيديو كليب جديد تحت عنوان ” كيفي كيف الناس ” ضمن أغنيات ألبومها الجديد ” برا المقارنة “، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
الأغنية من كلمات وألحان خالد سلام وتوزيع بلال أفريكانو، كما تم تصوير الفيديو كليب تحت إشراف المخرج سعيد موسارية.
و يشار أن ” برا المقارنة ” هو العنوان الذي أطلقته زينب على ألبومها، إذ يتضمن أنماط موسيقية مختلفة وتوليفة من لهجات مختلفة من بينها: اللهجة المغربية والمصرية والخليجية… ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا.
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