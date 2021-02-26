التنسيقيات النقابية ترفض جدول أعمال المديرية العامة للجماعات الترابية

هبة بريس ـ طارق عبلا

في إطار سيرورة الحوار الاجتماعي القطاعي، عقد التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عن بعد يومه الخميس 25 فبراير 2021.

و خلال هذا الاجتماع أنهت التنسيقيات النقابية السالفة الذكر إلى عموم الشغيلة الجماعية و أجراء التدبير المفوض، عن رفضها فتح النقاش حول جدول الأعمال المقترح من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، وتشبتها بالعودة إلى منهجية الحوار المتفق عليها مسبقا والتي تقتضي بموجبها تنفيذ بنود الاتفاق.

وتأتي في أولوية الاتفاق حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه أجرأة المادة السادسة بدون شرط أو قيد وتفعيل اللجان التقنية الموضوعاتية و هي لجنة النظام الأساسي و كذا لجنة الوضعيات الإدارية و الملفات العالقة عبر تسوية وضعية حاملي الشهادات إلى حدود 2015 و ملف التقنيين قبل صدور مرسوم 2006 و كذا ملف المساعدين الإداريين خريجي مراكز التكوين، ثم لجنة التدبير المفوض لقطاع النظافة.

وخلص الاجتماع إلى رفع مخرجات النقاش إلى لجنة القيادة التي يترأسها الوالي المدير العام، لتلقي الرد على مقترح التنسيق الثلاثي في غضون الأسبوع المقبل.

كما أكدت التنسيقيات النقابية خلال ذات الاجتماع على حرصها و تشبتها باستمرارية الحوار القطاعي والاستجابة لكل المطالب في شموليتها بغية تحسين الوضعية الإدارية لعموم موظفي وموظفات الجماعات الترابية للرقي بجودة وأداء المنظومة الإدارية لهذا القطاع الحيوي الذي سيسهم من دون شك في إرساء قواعد السلم الاجتماعي بالجماعات الترابية ، وكذا في تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بها داخل مناخ اجتماعي سليم.

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