أشهرت سلاحا في وجه تلميذات.. اعتقال تلميذة قاصر وشاب بسطات

منذ ساعة واحدة
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، أن من المنتظر أن تحيل عناصر الشرطة القضائية الولائية بمدينة سطات، غد السبت على المحكمة تلميذة قاصر وشريكها للتحقيق معهما حول ظروف وملابسات انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة السلاح الابيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، بعد أسفرت التحقيقات أن السلاح المستعمل يعود للشاب ذاته.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيها القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للتحقيق معها من قبل فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وبعد تعميق البحث انتقلت فرقة من المحققين إلى منزل الشاب المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض الذي استعملته المشتبه فيها واعتقاله ووضعه بدوره رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.

ويشار أن عناصر اليقظة المعلوماتية بولاية أمن المدينة، رصدت مقطع فيديو منشور على صفحات التواصل الاجتماعي صباح اليوم الخميس، تظهر فيه المشتبه فيها وهي تتحوز سلاحا أبيض وتهدّد بواسطته فتيات بالقرب من إحدى المؤسسات التعليمية بسبب خلافات سابقة بينهن، وذلك قبل أن تمكّن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هوية المعنية بالأمر وتوقيفها لتعميق البحث معها حول ظروف وملابسات تصوير الشريط.

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