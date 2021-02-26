صورة من الارشيف

العثماني وأخنوش سيترشحان في دائرة أكادير

منذ 13 ساعة
1

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، عن إعتزام سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي، ترشيح نفسه بإسم حزب ” المصباح” خلال الانتخابات التشريعية المقبلة .

وبترشيح العثماني لخوض الانتخابات المقبلة، سيكون في مواجهة رئيس حزب التجمع الوطني لاحرار ” عزيز أخنوش” الذي بدوره يعتزم الترشح للنيابيات المقبلة بأكادير إداوتنان .

و ستصبح بذلك دائرة اكادير إداوتنان، ساحة معركة إنتخابية بين حزبين سبق وأن وقعت بين قيادييهما مواجهات وخرجات إعلامية، كما أن ترشح العثماني وأخنوش يمكن أن يرفع نسبة المشاركة في الاقتراع المقبل، إعتبارا أن المرشحان من أبناء سوس .

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأزمي في رسالة استقالته :”الحزب ركن إلى الراحة و فاته الأوان والقطار“

الأزمي في رسالة استقالته :”الحزب ركن إلى الراحة و…

منذ 39 دقيقة
Photo of الأزمي يستقيل من رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

الأزمي يستقيل من رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

منذ ساعتين
Photo of عاجل.. الرميد يقدم استقالته من الحكومة

عاجل.. الرميد يقدم استقالته من الحكومة

منذ 4 ساعات
Photo of الحكومة تدعو البرلمان بغرفتيه إلى عقد دورة استثنائية

الحكومة تدعو البرلمان بغرفتيه إلى عقد دورة استثنائية

منذ 5 ساعات
Photo of مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنيف تُدعم السيادة المغربية

مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنيف تُدعم السيادة المغربية

منذ 6 ساعات
Photo of تعديلات في مشروع قانون “التصريح بالممتلكات” يرعب المسؤولين والمنتخبين

تعديلات في مشروع قانون “التصريح بالممتلكات” يرعب المسؤولين والمنتخبين

منذ 8 ساعات
Photo of الخارجية الاسبانية: العلاقة مع المغرب تتحدد من خلال كثافة المصالح والتحديات المشتركة

الخارجية الاسبانية: العلاقة مع المغرب تتحدد من خلال كثافة…

منذ 10 ساعات
Photo of بنعبد الله حول “أزمة الفنيدق” :” إنهاء التهريب المعيشي قرار سيادي تطلب ايجاد بدائل”

بنعبد الله حول “أزمة الفنيدق” :” إنهاء التهريب المعيشي…

منذ 12 ساعة
Photo of لدعوة ممثلي الأمة لعقد دورة استثنائية.. انعقاد مجلس حكومي اليوم الجمعة

لدعوة ممثلي الأمة لعقد دورة استثنائية.. انعقاد مجلس حكومي…

منذ 13 ساعة
Photo of مفاوضات “التجارة العالمية”.. المغرب متشبث بمعاملة خاصة و تفضيلية للبلدان النامية

مفاوضات “التجارة العالمية”.. المغرب متشبث بمعاملة خاصة و تفضيلية…

منذ 13 ساعة

تعليق واحد

  1. اسال سي العثماني لمادا لا يترشح بالمحمدية أم أنه خاف من الهزيمة نكراء لأن أهل المحمدية ضحك عليهم مرتين فلا يستطيع أن يفعلها للمرة تالث إنني أقول الإخواني و اخواتي أهل اكدير احذروا من العثماني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق