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العثماني وأخنوش سيترشحان في دائرة أكادير

منذ ساعتين
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، عن إعتزام سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي، ترشيح نفسه بإسم حزب ” المصباح” خلال الانتخابات التشريعية المقبلة .

وبترشيح العثماني لخوض الانتخابات المقبلة، سيكون في مواجهة رئيس حزب التجمع الوطني لاحرار ” عزيز أخنوش” الذي بدوره يعتزم الترشح للنيابيات المقبلة بأكادير إداوتنان .

و ستصبح بذلك دائرة اكادير إداوتنان، ساحة معركة إنتخابية بين حزبين سبق وأن وقعت بين قيادييهما مواجهات وخرجات إعلامية، كما أن ترشح العثماني وأخنوش يمكن أن يرفع نسبة المشاركة في الاقتراع المقبل، إعتبارا أن المرشحان من أبناء سوس .

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