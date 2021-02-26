“ياسين الشهدي” يقود مبادرة شراكة رياضية متميزة نحو مدينة العيون

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

شراكة تاريخية تلك التي قادها اللاعب السابق للمنتخب الوطني المغربي ” ياسين الشهدي” إبن مدينة ” وزان” أو ما يحلو للبعض تسميتها ب” دار الضمانة” موطن الأولياء والشرفاء ومنهل العلم والعلماء، والمدينة التي تحظى بعناية خاصة من طرف الملوك العلويين العظام المتعاقبين على عرش المملكة .

الشهدي” اللاعب السابق في صفوف المنتخب الوطني وبعض الأندية الوطنية لقسم الكبار يعود له الفضل الكبير في إستقطاب عقد شراكة نحو مدينة ” العيون” التي ما تزال في إحتفالاتها المتواصلة بالإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حيث تم توقيع شراكة يوم الأربعاء الماضي بين نادي “سامبدوريا” الإيطالي أحد أعرق الأندية المشهورة في ميدان كرة القدم على المستوى العالمي والنادي البلدي للفريق النسوي ب” العيون “.

وتروم هذه الإتفاقية إلى تعزيز التعاون في المجال الرياضي وتباذل الخبرات بين الجانين وإبراز المؤهلات الرياضية التي يتوفر عليها الفريق النسوي الوحيد على مستوى الصحراء، إضافة إلى الترويج الإعلامي للمدينة ولجهة الصحراء ككل باعتبار الرياضة واحدة من الأنشطة التي تشد إليها الأنظار وتعرف بالمناطق والجهات على المستوى العالمي.

ولتسليط مزيد من الضوء على هذه المبادرة ، إتصل موقع ” هبة بريس ” بالسيد ” ياسين الشهدي” الذي أكد أن تمة جنود آخرين إشتغلوا في صمت وهدوء لتحقيق هذا العمل الذي طالما كان حلما لدى ساكنة العيون وواجبا وطنيا خاصة في ظل ما يحققه ملف الصحراء المغربية من نجاحات وإنجازات غير مسبوقة بعثرت أوراق الخصوم وأعداء الوحدة الترابية، لتنضاف الرياضة بدورها إلى سجل الإعترافات والقنصليات والمواقف الإيجابية التي أجمعت عليها دول عديدة في الآونة الأخيرة.

وفي حديثه مع الموقع أيضا، تقدم اللاعب المغربي السابق “ياسين الشهدي” بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تحقيق هذه المبادرة وإنجاحها، إذ خص بالذكر السفير المغربي بإيطاليا ” يوسف بلا” الذي كان أول من طرح الفكرة خلال لقاء بسفارة “روما” بعد الإنتهاء من شراكة مماثلة جمعت نادي ” سامبدوريا” الإيطالي ونادي “نجم الشباب ” البيضاوي (ذكور).

ولم يفوت الفرصة “ياسين الشهدي” رئيس جمعية” موبيل أكاديمي” أن يثني على الدولي السابق” مصطفى الحداوي” والذي إعتبره بمثابة (الأب الروحي) وواحد من المساهمين الحقيقيين في إنجاح هذه المبادرة، سيما وأنه صاحب الفضل في إتمامها ووضع لمساتها الأخيرة بعد التنسيق المباشر مع رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية ” خديجة إيلا”.

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