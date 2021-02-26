لانشغاله بأعمال داخلية.. رئيس الوزراء الليبي يؤجل زيارته للمغرب
هبة بريس – وكالات
اعتذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن زيارة المغرب، اليوم الجمعة، لافتا إلى أنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت .
ونقلا عن وكالة “سبوتنيك”، فقد صرح الناطق الرسمي باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، محمد حموده، أن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية اعتذر عن زيارة المملكة المغربيةً يوم غدًا لانشغاله بأعمال داخلية”.
وأضاف ذات المتحدث أن رئيس الوزراء “سيلبي الدعوة في أقرب فرصة ممكنة”.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
تعليق واحد
غالبا المشكل هما دوك الانجاس ديال الجزائر دارو ليه التهديد و الصداع باش ميجيش المغرب. و لكن الحمد المملكة الشريفة دائما لهم بالمرصاد.