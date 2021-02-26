مستشارة بجماعة أكادير تثير الجدل وتنتقد صوت الآذان: “مرضنا

هبة بريس – الرباط

جدل واسع، ذاك الذي أثارته تدوينة لمستشارة بجماعة أكادير على خلفية انتقادها لصوت الآذان.

وقالت زعاف في تدوينة نشرتها على حسابها “الفيسبوكي”: “واش كاع المساجد ديال أكادير فيهم مكبر الصوت؟ لأزيد من سنة وفي هذا التوقت يوميا هذي، أو غير ديال إمام مالك”.

وأضافت قائلة: “والله إلى مرضنا، الدين رحمة وليس إزعاج”.

تدوينة المستشارة الجماعية لقيت انتقادا من قبل عدد من النشطاء الذين عابوا عليها الحديث عن صوت الآذان بهذه الطريقة، في حين دعا آخرون عدد من المساجد الى تغيير مكبرات الصوت بأخرى غير مزعجة.

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