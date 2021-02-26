بعد انتخابه رئيسا للنيجر .. الملك يهنئ محمد بازوم

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمد بازوم بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية النيجر.

وأعرب الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق لبازوم في أداء مهامه السامية.

وقال جلالة الملك “إن الثقة التي حظيتم بها من لدن شعب النيجر لتعبر عن تقديره الكبير لما تتحلون به من خصال إنسانية رفيعة، ولما راكمتموه من تجربة سياسية غنية”.

وأشاد الملك بهده المناسبة، بما يجمع البلدين من روابط الصداقة المتميزة وما يطبعها من تعاون وثيق، ورؤية مشتركة من أجل دعم وحدة إفريقيا وتنميتها، مؤكدا لفخامة السيد بازوم عزم جلالته القوي على العمل سويا “من أجل توطيد هده العلاقات التي آمل أن تتعزز أكثر فأكثر سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي”.

وأضاف الملك “وإذ أجدد لكم تهانئي، مقرونة بخالص متمنياتي بوافر السعادة والرخاء لشعب النيجر الذي تربطه بالشعب المغربي أواصر أخوية عريقة، أرجو أن تتفضلوا بقبول أسمى عبارات تقديري”.

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