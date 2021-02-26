أكثر من 2,5 مليون وفاة بسبب كوفيد-19 في العالم

منذ 4 ساعات
0

هبة بريس – وكالات

سجلت أكثر من 2,5 مليون حالة وفاة رسمية في العالم منذ بدء جائحة كوفيد-19 في دجنبر 2019 حسب أرقام رسمية الخميس، ما دفع قادة الاتحاد الأوروبي إلى “الإبقاء على قيود صارمة” وإلى تسريع حملات التلقيح.

وسجل أكبر عدد من الوفيات في أوروبا مع 842,894، أمام أميركا اللاتينية والكاريبي (667,972) والولايات المتحدة وكندا (528,039).

وتجاوزت البرازيل أمس الخميس عتبة 250 ألف وفاة جراء كوفيد-19.

وأمام هذه الأرقام، دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى “الابقاء على قيود صارمة” مع تسريع حملات التلقيح لمواجهة “تحديات إضافية” يطرحها انتشار متحورات أشد عدوى.

وقال قادة ورؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمة عبر تقنية الفيديو “يبقى الوضع الوبائي خطرا والمتحورات الجديدة تطرح تحديات إضافية. علينا تاليا المحافظة على قيود صارمة مع تعزيز جهودنا لتسريع وصول اللقاحات”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة الفرنسية تدرس إغلاق باريس 3 أسابيع

الحكومة الفرنسية تدرس إغلاق باريس 3 أسابيع

منذ 4 ساعات
Photo of الاتحاد الأوروبي يعلن سفير فنزويلا شخصاً غير مرغوب به

الاتحاد الأوروبي يعلن سفير فنزويلا شخصاً غير مرغوب به

منذ 14 ساعة
Photo of تواصل إبرام عقود النساء المتضررات من إغلاق معبر باب سبتة

تواصل إبرام عقود النساء المتضررات من إغلاق معبر باب…

منذ 15 ساعة
Photo of محمد أبو العزوم.. أول رئيس للنيجر من أصول عربية

محمد أبو العزوم.. أول رئيس للنيجر من أصول عربية

منذ 15 ساعة
Photo of البرلمان الهولندي: معاملة الصين للأويغور إبادة جماعية

البرلمان الهولندي: معاملة الصين للأويغور إبادة جماعية

منذ 17 ساعة
Photo of سي إن إن : سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك

سي إن إن : سلالة جديدة لكورونا تنتشر في…

منذ 18 ساعة
Photo of الجزائر.. حزب معارض يندد ب”الطابع الاستبدادي للنظام”

الجزائر.. حزب معارض يندد ب”الطابع الاستبدادي للنظام”

منذ 18 ساعة
Photo of أمريكي يقتل ثلاثة أشخاص ويطهو قلب إحدى ضحاياه مع البطاطس

أمريكي يقتل ثلاثة أشخاص ويطهو قلب إحدى ضحاياه مع…

منذ 18 ساعة
Photo of الصحة العالمية توجه رسالة إلى حكومات العالم بشأن الأعراض الممتدة لكورونا

الصحة العالمية توجه رسالة إلى حكومات العالم بشأن الأعراض…

منذ 19 ساعة
Photo of الصين تسجل لقاحين محليين جديدين ضد كورونا

الصين تسجل لقاحين محليين جديدين ضد كورونا

منذ 21 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق