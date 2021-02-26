أكثر من 2,5 مليون وفاة بسبب كوفيد-19 في العالم

هبة بريس – وكالات

سجلت أكثر من 2,5 مليون حالة وفاة رسمية في العالم منذ بدء جائحة كوفيد-19 في دجنبر 2019 حسب أرقام رسمية الخميس، ما دفع قادة الاتحاد الأوروبي إلى “الإبقاء على قيود صارمة” وإلى تسريع حملات التلقيح.

وسجل أكبر عدد من الوفيات في أوروبا مع 842,894، أمام أميركا اللاتينية والكاريبي (667,972) والولايات المتحدة وكندا (528,039).

وتجاوزت البرازيل أمس الخميس عتبة 250 ألف وفاة جراء كوفيد-19.

وأمام هذه الأرقام، دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى “الابقاء على قيود صارمة” مع تسريع حملات التلقيح لمواجهة “تحديات إضافية” يطرحها انتشار متحورات أشد عدوى.

وقال قادة ورؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمة عبر تقنية الفيديو “يبقى الوضع الوبائي خطرا والمتحورات الجديدة تطرح تحديات إضافية. علينا تاليا المحافظة على قيود صارمة مع تعزيز جهودنا لتسريع وصول اللقاحات”.

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