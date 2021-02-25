الداخلة : الرياح الصينية للإستثمار تهب على بئر كندوز والكركرات

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هبة بريس: أشعبان لحبيب
بعد مجموعة من المستثمرين يمثلون مختلف الدول حول العالم و الذين توجهوا الى مدينة الداخلة قبل وبعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن وفدا من الصين الشعبية حط الرحال يوم أمس الأربعاء بالمدينة الذهبية ذات الوفد الصيني يضم مجموعة من رجال الأعمال القادمين من العاصمة الصينية.
وحسب مصادر هبة بريس التي أكدت على أن الوفد قرر التوجه إلى جهة الداخلة وادي الذهب لأجل القيام بزيارة ميدانية وذلك للإطلاع على النمو العمراني والديموغرافي وكذا المؤهلات الإقتصادية والسياحية التي تتميز بها مدينة الداخلة.
وأكد ذات المصدر أن المستثمرين يرغبون في ضخ أموال طائلة في عدة قطاعات، حيث قاموا بزيارة للعديد من المؤسسات منها مقر جهة الداخلة ،مقر الغرفة الفلاحية بوادي الذهب والمركز الجهوي للإستثمار والحي الصناعي ، ومباشرة بعد جولتهم داخل المجال الحضاري قاموا بإجتماعات مرطونية مع مسؤولين ومنتخبين نافدين بالمدينة.
 رجال الأعمال الصينين الذين توجهوا إلي المعبر الحدودي الكركرات “الصورة”، حيث بادروا بإلتقاط صور تذكارية بعد أن قاموا بجولة ليست بالقصيرة بمركز الكركرات حيث عاينوا الحركة العادية للسير والجولان لمختلف الشاحنات القادمة من شمال المملكة في تجاه موريتانيا الشقيقة وكذا الإستقرار الأمني الذي تشهده المنطقة وأمن الحركة التجارية والمسافرين من وإلى افريقيا.

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