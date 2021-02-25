مكتب الـ”أونسا” يبعد إشاعة لحوم الحمير والبغال عن الخليع الفاسي

منذ 18 ساعة
1

هبة بريس ، فاس

بعد الضجة التي رافقت خبر توقيف جزار وحجز علب من الخليع وعظام حيوانية، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقريرا مفصلا نفى فيه جملة وتفصيلا الإشاعات التي تحدث عن كون اللحوم المستعملة في صنع مادة الخليع هي لحوم حمير وبغال

ووفق تقرير مكتب “أونسا”، توصلت هبة بريس بنسخة منه، فان عملية الفحص التي أجراها مفتشو المصلحة البيطرية للمواد الغذائية والعظام البهيمية المحجوزة، أثبتت أن اللحوم بقرية وليست للحمير أو البغال مثلما تم الترويج إلى ذلك عبر بعض الجرائد.

وافاد ذات التقرير ان عملية الفحص شملت على 135 علبة من فئة كيلوغرام، و64 علبة من فئة نصف كيلوغرام، و5 علب من فئة 5 كيلوغرام، و5 علب من فئة 1 كلغ من مادة الخليع تحمل العنونة خليع نور فاس منتهية الصلاحية، و3 براميل بلاستكية من سعة 30 كلغ، تحتوي على 90 كلغ من مادة الخليع، و3 براميل بلاستكية من سعة 30 كلغ، تحتوي على 120 كلغ من مادة الشحم، و10 كلغ من مادة أكريش، ووعاء بلاستيكي يحتوي على 10 كلغ من الشحم، و1 كلغ من توابل الكركم، وبقايا عظام بهيمة تزن 1 كلغ.

و خلص نفس التقرير أن مادة “الخليع” المعدة للاستهلاك الآدمي، “مصنوعة من لحوم غير خاضعة للتفتيش البيطري، تم إعدادها داخل محل لا يتوفر على اعتماد صحي من طرف المصالح البيطرية”.

وأوضح ذات التقرير أن هذه المواد متعفنة وتظهر عليها فطريات، وأن بقايا العظام من صنف بقري، مشيرا الى انه تم حجز الكمية السالفة الذكر لمنعها من العرض للبيع لأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كونها تشكل خطرا على صحة المستهلك، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وسيتم إتلافها بالمجازر البلدية بفاس.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مندوبية التامك: الحالة الصحية لسجناء أحداث الحسيمة “عادية”

مندوبية التامك: الحالة الصحية لسجناء أحداث الحسيمة “عادية”

منذ 30 دقيقة
Photo of بصفة استثنائية.. “السجون” تسمح بالزيارات العائلية من فاتح مارس إلى 12 أبريل

بصفة استثنائية.. “السجون” تسمح بالزيارات العائلية من فاتح مارس…

منذ 3 ساعات
Photo of التنسيقيات النقابية ترفض جدول أعمال المديرية العامة للجماعات الترابية

التنسيقيات النقابية ترفض جدول أعمال المديرية العامة للجماعات الترابية

منذ 4 ساعات
Photo of الشروع في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لأفراد القوات المسلحة الملكية

الشروع في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لأفراد…

منذ 4 ساعات
Photo of من جرسيف.. ايت الطالب: عملية التقليح تجري في ظروف جيدة ودون آثار جانبية

من جرسيف.. ايت الطالب: عملية التقليح تجري في ظروف…

منذ 5 ساعات
Photo of مستشارة بجماعة أكادير تثير الجدل وتنتقد صوت الآذان: “مرضنا

مستشارة بجماعة أكادير تثير الجدل وتنتقد صوت الآذان: “مرضنا

منذ 6 ساعات
Photo of أمن القنيطرة يوقف مواطنا فرنسيا مبحوث عنه دوليا

أمن القنيطرة يوقف مواطنا فرنسيا مبحوث عنه دوليا

منذ 7 ساعات
Photo of طقس الجمعة .. تساقطات مطرية بعدد من المناطق

طقس الجمعة .. تساقطات مطرية بعدد من المناطق

منذ 8 ساعات
Photo of تواصل إبرام عقود النساء المتضررات من إغلاق معبر باب سبتة

تواصل إبرام عقود النساء المتضررات من إغلاق معبر باب…

منذ 19 ساعة
Photo of الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك تستنكر الزيادة في زيت المائدة

الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك تستنكر الزيادة في زيت المائدة

منذ 19 ساعة

تعليق واحد

  1. لخليع مادة غير مأمونة الجودة وغير مضمونة المقادير وغير خاضعة لرقابة طبية وتقنية وتباع في محلات غير مرخصة ولا تتوفر على البطاقة التقنية للجهة التي أعدتها فكيف لأونصا أن تحكم على كل أنواع المعروضات وفي أماكن مختلفة شعبية ومهمشة وتجارية….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق