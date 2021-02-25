الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك تستنكر الزيادة في زيت المائدة

هبة بريس – مروان المغربي

استنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الزيادة الأخيرة في ثمن زيت المائدة بمختلف أنواعها وأصنافها خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يمر به بلدنا جراء تداعيات فيروس كورونا وآثارها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المواطن المغربي، مطالبة في نفس الآن من الجهات المعنية فتح تحقيق معمق وسريع وآني حول اتفاق موردي هذا المنتوج والذي يتنافى وقانون حرية الأسعار والمنافسة.

كما طالبت ذات الجامعة في بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، الحكومة باتخاذ التدابير ضد ارتفاع أسعار هذه المادة التي من الحاجيات الضرورية والأساسية في الاستهلاك اليومي للمواطن إلى حين تجلي الحقيقة قبل نتائج التحقيقات.

كما طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الحكومة بدعم هذه المادة الضرورية عبر صندوق المقاصة في ظل ارتفاع أثمنة المواد الأولية بالسوق العالمي، داعية مجلس المنافسة للقيام بالدور المنوط به وتفعيل قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1