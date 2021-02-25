الصةرة تعبيرية

الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك تستنكر الزيادة في زيت المائدة

منذ 3 ساعات
0

هبة بريس – مروان المغربي

استنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الزيادة الأخيرة في ثمن زيت المائدة بمختلف أنواعها وأصنافها خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يمر به بلدنا جراء تداعيات فيروس كورونا وآثارها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المواطن المغربي، مطالبة في نفس الآن من الجهات المعنية فتح تحقيق معمق وسريع وآني حول اتفاق موردي هذا المنتوج والذي يتنافى وقانون حرية الأسعار والمنافسة.

كما طالبت ذات الجامعة في بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، الحكومة باتخاذ التدابير ضد ارتفاع أسعار هذه المادة التي من الحاجيات الضرورية والأساسية في الاستهلاك اليومي للمواطن إلى حين تجلي الحقيقة قبل نتائج التحقيقات.

كما طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الحكومة بدعم هذه المادة الضرورية عبر صندوق المقاصة في ظل ارتفاع أثمنة المواد الأولية بالسوق العالمي، داعية مجلس المنافسة للقيام بالدور المنوط به وتفعيل قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مكتب الـ”أونسا” يبعد إشاعة لحوم الحمير والبغال عن الخليع الفاسي

مكتب الـ”أونسا” يبعد إشاعة لحوم الحمير والبغال عن الخليع…

منذ 3 ساعات
Photo of تواصل إبرام عقود النساء المتضررات من إغلاق معبر باب سبتة

تواصل إبرام عقود النساء المتضررات من إغلاق معبر باب…

منذ 3 ساعات
Photo of مستخدمو “سامير” يخرجون للاحتجاج بعد قرار الحكومة الأخير

مستخدمو “سامير” يخرجون للاحتجاج بعد قرار الحكومة الأخير

منذ 4 ساعات
Photo of نقابـة تندد بالقمع والمنع الذي تعرضت له وقفات “20 فبراير”

نقابـة تندد بالقمع والمنع الذي تعرضت له وقفات “20…

منذ 7 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة … تلقيح 248844 شخص ضد فيروس كورونا

خلال 24 ساعة … تلقيح 248844 شخص ضد فيروس…

منذ 7 ساعات
Photo of حالات الشفاء…تسجيل 726 حالة خلال 24 ساعة

حالات الشفاء…تسجيل 726 حالة خلال 24 ساعة

منذ 7 ساعات
Photo of تسجيل 06 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 06 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 8 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 386 إصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة .. تسجيل 386 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 8 ساعات
Photo of برشيد .. سيدة تتلقى جرعتين من لقاح كورونا تُباعا

برشيد .. سيدة تتلقى جرعتين من لقاح كورونا تُباعا

منذ 8 ساعات
Photo of بوشتى الشارف يتهم محمد حاجب بالتضليل والكذب

بوشتى الشارف يتهم محمد حاجب بالتضليل والكذب

منذ 9 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق