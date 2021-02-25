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مستخدمو “سامير” يخرجون للاحتجاج بعد قرار الحكومة الأخير

منذ 41 دقيقة
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هبة بريس

نظم مستخدمو شركة سامير وقفة احتجاجية، مساء اليوم الخميس، أمام المدخل الرئيسي للشركة، تعبيرا عن رفضهم لموقف الحكومة من ملف الشركة.

وأعلن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شركة سامير، أن الاحتجاج يأتي ضد “الموقف السلبي للحكومة المغربية في ملف شركة سامير، المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وعلى الوضعية المزرية للعمال الذين يعانون، من المصير المجهول ومن التراجع الكبير في مكاسبهم المادية والاجتماعية”.

وطالب المصدر نفسه، “الدولة المغربية بتوضيح مستقبل صناعة تكرير النفط”.

كما وجه المكتب النقابي المذكور الدعوة إلى الحكومة، من أجل “المساعدة في رفع الصعوبات، والعراقيل، التي تقوض مساعي إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من التدمير، وضياع الحقوق، والمصالح المرتبطة بها”.

و كانت الحكومة قد رفضت مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، بالإضافة إلى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والذي يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية بمجلس المستشارين.

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