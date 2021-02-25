الموت يفجع هند السعديدي

منذ ساعة واحدة
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية فرح الفاسي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات خبر وفاة والد الفنانة هند السعديدي.

و نعت الفاسي من خلال تدوينة قامت بنشرها بموقع انستقرام الفقيد بكلمات مؤثرة، معربة عن حزنها الشديد لهذا المصاب الجلل.

ونشرت فرح صورة العزاء معلقة عليها: “لا توجد كلمات أستطيع بها وصف ألمي وحزني لفاجعة وفاة والدك يا صديقتي الغالية رحمة الله عليه وأحر التعازي لوالدتك ولإخوتك ولكل محبيه، البركة فراسك حبيبتي هند السعديدي”.

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