أستاذ يضع حدا لحياته شنقا في ظروف غامضة بشيشاوة

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ الرباط

علم ان أستاذ كان يشتغل مدرسا لمادة الرياضيايت بشيشاوة، اقدم على وضع حد لحياته بالشنق في منطقة بجنان واد تمحضيت الكائنة بقيادة تولوكلت.

وأكدت مصادر متطابقة أن الهالك متزوج ، عثر مواطنون على جثته معلقة بحبل مشنقته وسط أشجار بوادي تمحضيت بتولوكلت.

و هرعت عناصر تابعة لمصالح الضابطة القضائية والدرك الملكي إلى مكان الحادث، صحبة السلطات المحلية، وذلك فور توصلها بالخبر مباشرة.

وقد تم انتشال جثة الهالك بعد استكمال إجراءات البحث الجنائي الذي يجرى تحث إشراف النيابة العامة المختصة، قبل نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمراكش قصد إخضاعها لتشريح الطب الشرعي واستكمال التحقيق لإصدار التقرير العام حول ملابسات وظروف هذه الوفاة المؤلمة جدا.

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