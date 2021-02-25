عصيمي غويتا يشيد بدور المغرب في مواكبة الانتقال بمالي

هبة بريس ـو م ع

أشاد نائب الرئيس المالي عصيمي غويتا، اليوم الخميس بالرباط، بالدور الذي يضطلع به المغرب، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمواكبة المسلسل الانتقالي في مالي.

ويقوم غوتا بزيارة عمل إلى المغرب، استقبله خلالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بتعليمات سامية من جلالة الملك.

وأبرز نائب الرئيس المالي، خلال هذا اللقاء، الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مواكبة المسلسل الانتقالي.

كما تطرق المسؤولان، اللذان ثمنا الروابط المتينة التي تجمع البلدين، إلى التعاون الثنائي في شتى المجالات.

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