بنعبد الله :” 20 فبراير تزامنت مع اصلاحات غيّرت مسار الحركة”

منذ 22 ساعة
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اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه لايمكن للاعلام أن يتطور اذا لم يكن هناك فضاء سياسي ملائم لذلك.

واضاف بنعبد الله الذي يتحدث خلال هاته الاثناء، في لقاء ببيت الصحافة بطنجة، حول موضوع “الاعلام والاسئلة المجتمعية الراهنة”، أن عدد من الاصوات تهاجم السياسيين دون تمييز، لافتا ان هناك من يروج لخطاب العدمية وتبخيس المؤسسات الديمقراطية.

وفي معرض حديثه حول، ذكرى 20 فبراير ، قال الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، أن المغرب يتوفر منذ قرون على سلطة مركزية أساسية، لها شرعية عميقة متجذرة في المجتمع المغربي ، خاصة عندما جاءت احداث 20 فبراير ، التي عجلت باصلاحات سارعت الى تنزيلها المؤسسة الملكية.

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تعليق واحد

  1. أحزاب اليسار انتهت مدة صلاحيتها منذ تشكيل حكومة الراحل عبد الرحمان اليوسفي

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