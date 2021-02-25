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خلال 24 ساعة … تلقيح 248844 شخص ضد فيروس كورونا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، بلغ 3 ملايين و160 ألف و479 شخصا إلى حدود مساء اليوم الخميس.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فان العدد اليومي للتلقيحات قد بلغ 248844 بينما وصل اجمالي التلقيحات للجرعة الثانية 43626

وبلغ إجمالي الجرعات التي تسلمها المغرب، 8 ملايين جرعة، منها 6 ملايين تخص لقاح (أسترازينيكا أكسفورد) البريطاني المصنع في دولة الهند، ومليوني جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني.

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