برشيد .. سيدة تتلقى جرعتين من لقاح كورونا تُباعا

هبة بريس ـ الرباط

أفادت عمالة إقليم برشيد بأنه تم، اليوم الخميس، تسجيل حادث تلقي سيدة، تبلغ من العمر حوالي 65 سنة، لجرعتين من اللقاح المضاد ل(كوفيد 19) تباعا وفي نفس الوقت، وذلك بمركز التلقيح الكائن بالجماعة الترابية السوالم الطريفية.

وأضافت العمالة، في بلاغ لها، أنه تم فتح بحث للكشف عن جميع الظروف والملابسات التي أدت إلى حدوث هذه الواقعة وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك.