تطوان .. وسيط المملكة يستعرض مضامين التقرير السنوي 2019

نجلاء مزيان : هبة بريس

قدم الاستاذ محمد بنعليلو وسيط المملكة درسا افتتاحيا نظمه ماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الامنية بشراكة مع عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية و جامعة عبدالمالك بتطوان لتطوان تناول من خلاله اهم مخرجات التقرير السنوي لسنة 2019 .

وحرص الوسيط الكلمة على إلقاء الدرس بشكل مبسط و عميق ينم عن الإلمام الدقيق بالقضايا التي تعترض حسن سير المرافق العمومية والتنمية والديمقراطية ودولة القانون وطنيًا وترابيا، حيث ركز على ان الفضاء الجامعي كأهم فضاء لبناء الطاقات ويدعى الى ربط السياسات العمومية بالبحث العلمي من اجل مستقبل أفضل .

ومن اهم التوصيات التي جاءت في التقرير السنوي :

– خلق نوع من آليات التفاعلات الإيجابية والخلاقة بين المؤسسات.

– دعم البحث العلمي في شتى التخصصات.

– ربط الفهم المتطور بقواعد حكامة مضبوطة .

– الحاجة الى جيل الشباب لتحديد ومسايرة التغيرات.

– جعل المرافق العمومية مسارات بشرية واخلاقية .

– تنمية تواصل فعال برؤية جديدة في علاقة المرتفق بالادارة مبنية على التواصل .

– ابداء الرأي في العملية التشريعية وايجاد تشريع محيطات .

– ضرورة التركيز على العدالة المنصفة .

– يجب مناقشة تقرير المؤسسة امام البرلمان.

– ربط النموذج التنموي بالادارة المنضبطة.

– التركيز على عامل الثقة في الإدارة .

– أمانة مؤسسة الوسيط تتمثل في تعزيز الفضاء الديمقراطي.

– على الكليات والجامعات الترافع الرزين لابراز أهمية الخلاصات التي جاءت في التقرير للضغط المنطقي والعلمي على الإدارة .

– وعد بمشروع قادم يسمى “ساهم معنا في مبادرتنا التلقائية”. كنافذة لكل الفاعلين.

– ضرورة ايجاد آلية لقياس العلاقة بين المواطن والإدارة.

– جعل المجال الارتفاع والمجال القطاعي مجالًا للبحث العلمي المعمق.

– ربط جودة الخدمة الإدارية برضى المرافق .

– وفي الأخير ربط التظلمات بسيكولوجية التشكي والتظلمات .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0