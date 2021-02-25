بوشتى الشارف يتهم محمد حاجب بالتضليل والكذب

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هبة بريس – الرباط

اتهم بوشتى الشارف المعتقل السابق على خلفية “الارهاب”، المدعو محمد حاجب المعتقل سابقا بتهم “الارهاب”، بالتضليل والكذب ونشر الافتراءات

وقال الشارف في مقطع فيديو : “عدت من جديد أخوتي المغاربة باش نفضح ونعري ذاك ابليس اللعين، هو يكذب وأنا نفضح، هو يكذب وأنا عليه بالمرصاد حتى نعييه في مرة وحدة”.

وخاطب بوشتى المدعو حاجب الفار لألمانيا بالقول :”سمع أذاك محمد حاجب براكا ما تبرأ من ذوك الجماعات الإسلامية، تبرأت من طالبان تبرأت من القاعدة تبرأت من المسلمين كافة.. ياكما كنت شي شيوعي ومدسوس بيناتنا وسط السجن ديال سلا؟,

وتابع قائلا :”ياك كنت في الحبس كتقول أنك باغي تمشي للشيشان ومشيتي جبرتي وجهة أخرى وملي جيت أنا للحبس لاحظت أنك واضع راسك في مراتب الشيوخ الكبار رغم صغر سنك، وتاتعرف كيفاش تأطر الإخوة، وكيفاش تفاوض مع الإدارة، وكيفاش تضغط بورقة الإضراب على الطعام، وهكذا عرفت أنه سبق ليك أنك تدربتي فمعسكرات القاعدة وأن اسامة بلادن هو القدوة ديالك”.

وتوعد الشارف، حاجب بكشف حقيقة الفيديوهات التي ادعى فيها تعرضه للتعذيب، “ومن ضمنها الفيديو الذي فبركه حول تعرض “الشارف” للتعذيب وقام بتصويره” وفضح جميع أكاذيبه على المغاربة.

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