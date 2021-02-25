بوجدور : الشرطة القضائية تنهي نشاط نساء يروجن مخدر الشيرا

هبة بريس: أشعبان لحبيب

بعد إخبارية وفرتها مصالح الشرطة القضائية بمدينة بوجدور، تفيد أن عائلة تتكون من أربعة أشخاص من بينهم قاصرة يقومون بترويج مخدر الشيرا وحيازته

وعلى ضوء الإخبارية وبعد الانتقال الى منزل المشتبه فيهم أسفرت عملية التفتيش التي أجريت داخل مسكن الموقوفات عن حجز كمية من مخدر الحشيش حددتها مصادرنا 7800 غراما.

وحسب مصادر هبة بريس التي أكدت، أنه جرى وضع الموقوفات تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرة تحت المراقبة لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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