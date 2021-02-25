الصين تسجل لقاحين محليين جديدين ضد كورونا

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هبة بريس – وكالات

أعلنت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين الخميس، أنها وافقت على لقاحين آخرين لفيروس كورونا للاستخدام العام، مما رفع عدد اللقاحات المحلية المعتمدة في الصين إلى 4.

اللقاحان المعتمدان حديثا تصنعهما شركة CanSino Biologics Inc ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية، وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية (Sinopharm).

وانضم اللقاحان الجديدان إلى لقاح من Sinovac Biotech تمت الموافقة عليه في وقت سابق من هذا الشهر، كما تمت الموافقة على لقاح آخر من وحدة Sinopharm في بكين العام الماضي.

حتى الآن، لم توافق الصين على لقاحات COVID-19 التي طورتها شركات الأدوية الغربية.

وقالت وحدة ووهان في سينوفارم يوم الأربعاء، إن معدل نجاعة لقاحها بلغ 72.51٪ ضد مرض كوفيد -19 الناجم عن الفيروس، مستشهدة بتحليل مؤقت لبيانات التجارب السريرية في وقت متأخر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويمكن تخزين اللقاحات الصينية الأربعة المعتمدة في درجات حرارة التجميد العادية، ما يجعلها خيارا جذابا محتملا للبلدان النامية التي قد تواجه صعوبة في نشر لقاحات من شركة Pfizer و Moderna التي تتطلب درجات حرارة أكثر برودة للتخزين على المدى الطويل.

وتقوم الصين بتصدير لقاحات Sinovac ولقاحات Sinopharm السابقة إلى دول في جميع أنحاء العالم.

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