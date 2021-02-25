الحكومة تشرع في دراسة تقنين الاستعمالات المشروعة ل”الكيف”

هبة بريس

شرع مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، في دراسة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي قدمه وزير الداخلية.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس شرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذا المجلس الحكومي خصصت لتدارس مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وكذا تدارس والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

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