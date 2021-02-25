الحكومة تشرع في دراسة تقنين الاستعمالات المشروعة ل”الكيف”

منذ 3 ساعات
1

هبة بريس

شرع مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، في دراسة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي قدمه وزير الداخلية.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس شرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذا المجلس الحكومي خصصت لتدارس مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وكذا تدارس والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلمانية لزعماء أحزاب : باراكا من التبوحيط

برلمانية لزعماء أحزاب : باراكا من التبوحيط

منذ 6 دقائق
Photo of عمر هلال : الوضع بالصحراء المغربية “أفضل بكثير” مما هو عليه الحال بجنوب إفريقيا

عمر هلال : الوضع بالصحراء المغربية “أفضل بكثير” مما…

منذ 58 دقيقة
Photo of جمهورية بوروندي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة ولوحدتها الوطنية

جمهورية بوروندي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة ولوحدتها الوطنية

منذ ساعتين
Photo of “تبون” يستقبل “غالي”.. الجزائر تجترّ شعارات الحرب الباردة في “ذكرى تأسيس الجمهورية الوهمية “

“تبون” يستقبل “غالي”.. الجزائر تجترّ شعارات الحرب الباردة في…

منذ 3 ساعات
Photo of الحكومة تصادق على 3 مراسيم لفائدة المنخطرين بCNSS المتضررين من الجائحة

الحكومة تصادق على 3 مراسيم لفائدة المنخطرين بCNSS المتضررين…

منذ 3 ساعات
Photo of العثماني: إنجاح حملة التلقيح إنجاز يحق لجميع المغاربة الافتخار به

العثماني: إنجاح حملة التلقيح إنجاز يحق لجميع المغاربة الافتخار…

منذ 3 ساعات
Photo of بوريطة يستقبل نظيره البوروندي.. والأخير يحمل رسالة رئاسية إلى الملك

بوريطة يستقبل نظيره البوروندي.. والأخير يحمل رسالة رئاسية إلى…

منذ 4 ساعات
Photo of الاتحادي “لشكر” سيقود معركة الدفاع عن تغيير “القاسم الانتخابي” في البرلمان

الاتحادي “لشكر” سيقود معركة الدفاع عن تغيير “القاسم الانتخابي”…

منذ 4 ساعات
Photo of المفوضية الأوروبية ترحب بالتزام المغرب من أجل الأجندة الجديدة للمتوسط

المفوضية الأوروبية ترحب بالتزام المغرب من أجل الأجندة الجديدة…

منذ 7 ساعات
Photo of في رسالة لغوتيريس.. المغرب يفضح الحملة الهستيرية التي تشنها الجزائر و البوليساريو

في رسالة لغوتيريس.. المغرب يفضح الحملة الهستيرية التي تشنها…

منذ 8 ساعات

تعليق واحد

  1. المغرب ليس فرنسا او سويد ،المغرب بلد اسلامي على حساب الاجداد الا اذا غير هويته ودينه واصبح يتبع فرنسا او تتحكم فيه فرنسا في كل صغيرة وكبيرة . الشعب المغربي يتيق بالحكومة المسيرة من الخارج. الخمر في كل مكان ، المخدرات في كل مكان والن يريدون تشريع الجرم وهم ضدًحكم الاعدام للمجرمين ، كيف تريدون اصلاح الرعية بفساد الحكام وتشريعية الخارج عن اعراف ومباديء الاسلام الذي هو دين الشعب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق