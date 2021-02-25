“تبون” يستقبل “غالي”.. الجزائر تجترّ شعارات الحرب الباردة في “ذكرى تأسيس الجمهورية الوهمية “

اس. بويعقوبي- هبة بريس

في خطوة للفت انتباه الرأي الدولي، بعد الهزائم الدبلوماسية المتتالية ، للبوليساريو وحاضنتها الجارة الشرقية، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زعيم الجبهة الانفصالية ، يوم الخميس 25 فبراير الحالي، كأول “خرجة” لتبون منذ عودته للبلاد عقب إصابته بفيروس كورونا.

ويأتي استقبال الرئيس الجزائري، لزعيم مخيمات الرابوني ، في سياق مايسمى احتفالات اعلان قيام “الجمهورية الوهمية” قبل 45 سنة، وهي فرصة تحاول من خلالها الجزائر اللعب على وتر شعارات الحرب الباردة عبر تسويق مقولة “حق تقرير المصير”.

وتسارع الجارة الشرقية الزمن ، منذ اعلان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المملكة المغربية على كافة صحرائها، لدفع ادارة الرئيس الحالي “جون بايدن” على التراجع عن قرار الاعتراف.

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