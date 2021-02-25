“تبون” يستقبل “غالي”.. الجزائر تجترّ شعارات الحرب الباردة في “ذكرى تأسيس الجمهورية الوهمية “

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اس. بويعقوبي- هبة بريس

في خطوة للفت انتباه الرأي الدولي، بعد الهزائم الدبلوماسية المتتالية ، للبوليساريو وحاضنتها الجارة الشرقية، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زعيم الجبهة الانفصالية ، يوم الخميس 25 فبراير الحالي، كأول “خرجة” لتبون منذ عودته للبلاد عقب إصابته بفيروس كورونا.

ويأتي استقبال الرئيس الجزائري، لزعيم مخيمات الرابوني ، في سياق مايسمى احتفالات اعلان قيام “الجمهورية الوهمية” قبل 45 سنة، وهي فرصة تحاول من خلالها الجزائر اللعب على وتر شعارات الحرب الباردة عبر تسويق مقولة “حق تقرير المصير”.

وتسارع الجارة الشرقية الزمن ، منذ اعلان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المملكة المغربية على كافة صحرائها، لدفع ادارة الرئيس الحالي “جون بايدن” على التراجع عن قرار الاعتراف.

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‫5 تعليقات

  1. تمسك غريق بغريق،الجزائريون يخرجون لتقرير مصيرهم وهذا الكركوز بتعليمات عسكرية من طرف الجنرالات العجزة يستقبل مختل لا حول له ولا قوة إلا اليجري وراء السراب.ما يسمى رئيس الجمهورية الشعبية….الجزائرية،يظهر عليه وكأنه يعيش أيامه الأخيرة لأنه لم يعد يليق لأي شيء،رئيس بدون شخصية عهدته كلها إعطاء الوعود وإطلاق باقة من الكذب،صاحب أحسن منضومة صحية في إفريقيا وأحسن قوة إقتصاديةووووووووو،هههههههه

  3. يقول لبـــــــــــــيب المسيـــــــــــــح:

    مزحة بطعم السم
    بما ان ملف الصحراء المغربية يوشك على الطي.ادعو المسؤولين المغاربة ان يرحموا العساكر ،و ذلك بخلق شماعة اخرى لهم،فهم المساكين العسكريون لا يقدرون على ضبط الشارع الجزائري دون اختلاق عدو خارجي او كلاسيكي على حد وصف الهرم شنقريحة .

  4. اول نقطة ضعف عند الكابرانات و بيادقها هو غباؤهم و عبثهم.

  5. حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. خسءتم وخسءت مؤامراتكم الدنيءة! لن يفلح قوم فرقوا بين المرء وزوجه وأولاده! فعلها بومدين مع المغاربة. والمرتزقة مع اهلهم وذويهم في الصحراء. لعنة الله عليكم يا اولاد الحرام إلى يوم الدين!

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