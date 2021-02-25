العثماني: إنجاح حملة التلقيح إنجاز يحق لجميع المغاربة الافتخار به

هبة بريس

اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن النجاح الذي حققته الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، ببلادنا “إنجاز كبير يحق لجميع المغاربة أن يفتخروا به”.

وأشاد العثماني خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد الخميس 25 فبراير 2021، بالنظام والانسيابية اللذان يطبعان الحملة التي مكنت إلى حدود الآن من تلقيح أكثر من 3 ملايين من المواطنين، منوها بجميع المتدخلين، خصوصا الأطر الصحية والأطر الأمنية والسلطات الترابية، الذين يقومون بمجهودات يشيد بها عموم المواطنين الذين استفادوا من التلقيح.

وسجّل رئيس الحكومة باعتزاز “مواصلة بلادنا، بفضل الله وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، التميز في مواجهة جائحة كوفيد 19 والتقليل من آثارها، داعيا الجميع، خصوصا المواطنين، إلى الإبقاء على الإجراءات الاحترازية والصحية الجماعية وكذا الفردية التي حددتها السلطات المعنية”.

وجدد رئيس الحكومة تحذيره بشأن ظهور تحديات جديدة بالمحيط الإقليمي والجهوي، والمرتبطة بالسلالات الجديدة من الفيروس، وقال “لابد من الاستمرار في الحذر والرصد واليقظة”، ومنوها بالتفاعل السريع لوزارتي الصحة والداخلية ومجهوداتهما للحد من انتشار هذه السلالات ومخاطرها.

كما أكد رئيس الحكومة أن الحكومة ملتزمة بالإنصات لمهنيي كافة القطاعات، ولا سيما المتضررة منها من تداعيات جائحة كورونا، وحريصة على التواصل والتفاعل معهم قدر المستطاع.

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