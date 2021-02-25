الشرطة القضائية تسلم مبحوث عنه لدرك طرفاية بعد سرقة منازل

هبة بريس أشعبان لحبيب

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن العيون ، مساء أمس الأربعاء من توقيف شخص في عقده الأول وذلك لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية لدى مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية تتعلق بإقتحام منزل وسرقته سنة 2019 .

وأوضحت مصادر هبة بريس أنه جرى توقيف المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة العيون من طرف الشرطة القضائية، التي كانت تقوم بتمشيط احياء المدينة وبعد اقتياده الى مقر الأمن الوطني و إجراء عملية التنقيط تبين أن المشتبه فيه مبحوث عنه من طرف درك طرفاية منذ سنة 2019.

الموقوف الذي تم تسليمه إلى مصالح الدرك الملكي بطرفاية هو قيد البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم محليا ووطنيا.

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