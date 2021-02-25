بوريطة يستقبل نظيره البوروندي.. والأخير يحمل رسالة رئاسية إلى الملك

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون التنموي في بوروندي، ألبرت شينجيرو، حاملا رسالة من رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست ندايشيمي، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره البوروندي، إن هذه الرسالة “تندرج في إطار التشاور بين رئيسي البلدين الشقيقين، وكذلك في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين”.

من جهته، نقل شينجيرو، الذي يزور المغرب بصفته مبعوثا للرئيس البوروندي، لبوريطة “تهانئ السيد ندايشيمي لجلالة الملك على استراتيجية جلالته في مجال سياسة التعاون جنوب-جنوب وثلاثي الأطراف، وكذا السياسة الإفريقية لجلالة الملك”.

وشكلت زيارة رئيس الدبلوماسية البوروندية للمغرب فرصة للمملكة ولجمهورية بوروندي للتوقيع على خارطة طريق للتعاون بين البلدين للفترة 2021-2024.

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