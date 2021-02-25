الاتحادي “لشكر” سيقود معركة الدفاع عن تغيير “القاسم الانتخابي” في البرلمان

منذ 4 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي، سيقود الاسبوع المقبل، معركة للدفاع على مشروع القانون الذي تقدم به حزب ” الوردة” بالبرلمان، والمتعلق بالمطالبة بتغيير ” القاسم الانتخابي” .

ومن المتوقع بحسب مصادرنا، أن يشهد البرلمان، الاسبوع المقبل، جدال حاد بسبب التعديلات في المشروع، خصوصا من حزب العدالة والتنمية، والذي سبق أن خاض عدد من قيادييه هجومات على مشروع القانون والذي اعتبروه سيقلص حضوض الحزب في الاستحقاقات القادمة .

ومن المتوقع كذلك أن تشهد نفس المواجهة التعديلات في القوانين الانتخابية من لائحة الشباب والعتبة والتعديلات التي تقدم بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص رفض ترشيح أسماء حزبية في الانتخابات الجهوية المقبلة للاتحاد.

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تعليق واحد

  1. كل واحد يبحث عن مصلحته اما مصلحة المواطن ففي يد الله

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