هذه قصة “طاكسي حمر” الذي يتجول شوارع باريس
هبة بريس – الرباط
تداولت عدد من الصفحات الفيسبوكية، خلال اليومين الاخيرين صورا وفيديوهات توثق لتجول سيارة أجرة صغيرة “مغربية” بشوارع باريس الفرنسية.
وكشف مصدر لهبة بريس أن الامر يتعلق بفيديو كليب لمغني راب مغني يتم تصويره هذه الأيام بالعاصمة الفرنسية.
وأضاف ذات المصدرِ، أن السيارة موضوع الضجة هي فرنسية وقد تم تزيينها وصباغتها لتصبح ذات طابع مغربي وتشبه سيارات الاجرة بمدينة الدار البيضاء.
وتساءل المصدر ذاته، بالقول “كيف لخبر وصول سيارة أجرة مغربية لفرنسا أن يخلق ضجة أكبر من وصول مسبار للمريخ”.
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3 تعليقات
سؤال وجيه….حتى انا توصل برسائل عديدة على الواتساب في هذا الموضوع و لم افهم الغاية!! ولكن هذا دليل على أن المغاربة حاضين غير الخاوي و التبربيص
La réponse c’est le téléphone arabe qui s’est chargé de la diffusion moi mon souhait est que cela marche pour tout ce qui est Utile.
Bravo pour l’initiative et bonne chance à notre artiste.
J’ai mis la vidéo sur mes pages.
لأن خبر وصول المسبار إلى المريخ كدة كبيرة
أما وصول سيرة الأجرة إلى باريس حقيقة وان كانت السيارة اصلا بباريس